Lady Gaga è Patrizia Reggiani nel film sull’omicidio Gucci, le nuove foto da Milano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lady Gaga oggi è stata beccata dai curiosi in quel di Milano intenta a girare nuove scene del film sull’omicidio di Maurizio Gucci, diretto dal regista Ridley Scott. Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani // Adam Driver e Lady Gaga pic.twitter.com/K3OJgPrs1a — Update Gaga Brasil (@updtGagabr) March 9, 2021 Dopo esser stata vista a Roma ed in quel di Aosta, oggi è toccato alla città di Milano ospitare le riprese, attirando curiosi e paparazzi. Mais algumas novas fotos de Lady Gaga e Adam Driver durante as gravações de “House Of Gucci” em Milão. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 marzo 2021)oggi è stata beccata dai curiosi in quel diintenta a girarescene deldi Maurizio, diretto dal regista Ridley Scott. Maurizio// Adam Driver epic.twitter.com/K3OJgPrs1a — UpdateBrasil (@updtbr) March 9, 2021 Dopo esser stata vista a Roma ed in quel di Aosta, oggi è toccato alla città diospitare le riprese, attirando curiosi e paparazzi. Mais algumas novass dee Adam Driver durante as gravações de “House Of” em Milão. ...

