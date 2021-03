Lady Gaga è Patrizia Reggiani nel caso Gucci (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il film sui Gucci, Lady Gaga diventa Patrizia Reggiani Corriere della sera, pagina 26, di Massimo Arcidiacono. Le prime scene sono state girate sabato pomeriggio a Gressoney-La-Trinité, Valle d’Aosta. Uno scenario imbiancato ideale per ricostruire la svizzera Saint-Moritz. La produzione di The House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott che ripercorre la vicenda di Patrizia Reggiani e del marito Maurizio Gucci con un cast stellare e misure di sicurezza da summit del G7, è entrata nel vivo con annesso tour de force. Il ciak è stato dato lungo la strada da Gressoney a Staffal, nel cuore del Monterosa, con una perfetta ricostruzione della frontiera italo-svizzera. Nella località dell’Engadina da sempre frequentata dal jet set la ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il film suidiventaCorriere della sera, pagina 26, di Massimo Arcidiacono. Le prime scene sono state girate sabato pomeriggio a Gressoney-La-Trinité, Valle d’Aosta. Uno scenario imbiancato ideale per ricostruire la svizzera Saint-Moritz. La produzione di The House of, il film diretto da Ridley Scott che ripercorre la vicenda die del marito Mauriziocon un cast stellare e misure di sicurezza da summit del G7, è entrata nel vivo con annesso tour de force. Il ciak è stato dato lungo la strada da Gressoney a Staffal, nel cuore del Monterosa, con una perfetta ricostruzione della frontiera italo-svizzera. Nella località dell’Engadina da sempre frequentata dal jet set la ...

omelete : Lady Gaga e Adam Driver aparecem na primeira foto de Gucci, filme sobre o assassinato do estilista Maurizio Gucci [… - Inter : ?? | PLAYLIST ?????????? ?????????????????????? ?? Nel giorno di #Inter113, torniamo per un attimo al 2?0?1?0?: l'annata più vincen… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - TaxiDriversRoma : Ecco Lady Gaga e Adam Driver, “Signore e Signora Gucci” É Lady Gaga stessa a pubblicare la prima immagine ufficiale… - judasismyvirtu : Qualè lhotel di lady gaga a milanooo?? #LadyGaga -