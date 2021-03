Lady Gaga e Adam Driver: la prima foto ufficiale di “House of Gucci” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lady Gaga ha postato la prima immagine ufficiale di House of Gucci, il film sull’omicidio di Maurizio Gucci, marito di Patrizia Reggiani, che lei interpreta. Dopo una giornata, ieri, con mille foto rubate dal set attualmente fisso a Gressoney, cosa che ha messo a tappeto, si capisce, tutti i media della Val d’Aosta, in serata è arrivato il ritratto del Signore (Adam Driver) e Signora Gucci (Gaga). Ovvio su Instagram e Twitter (che permette un taglio orizzontale). Leggi anche › Tutti i look di Lady Gaga in Italia per girare il film su Gucci ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha postato laimmaginediof, il film sull’omicidio di Maurizio, marito di Patrizia Reggiani, che lei interpreta. Dopo una giornata, ieri, con millerubate dal set attualmente fisso a Gressoney, cosa che ha messo a tappeto, si capisce, tutti i media della Val d’Aosta, in serata è arrivato il ritratto del Signore () e Signora). Ovvio su Instagram e Twitter (che permette un taglio orizzontale). Leggi anche › Tutti i look diin Italia per girare il film su...

Advertising

omelete : Lady Gaga e Adam Driver aparecem na primeira foto de Gucci, filme sobre o assassinato do estilista Maurizio Gucci [… - Inter : ?? | PLAYLIST ?????????? ?????????????????????? ?? Nel giorno di #Inter113, torniamo per un attimo al 2?0?1?0?: l'annata più vincen… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - willycuba65 : RT @MediasetTgcom24: Lady Gaga e Adam Driver nella prima foto dal set di 'House of Gucci' #Ladygaga - labbradiveleno : IN CHE SENSO LADY GAGA È IN FESTA DEL PERDONO -