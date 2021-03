Lady Gaga è a Gressoney per girare il film ‘Gucci’: un resort tutto per lei (Di mercoledì 10 marzo 2021) La star si trova in Valle d’Aosta per girare il film “Gucci” dove interpreta Patrizia Reggiani E’ arrivata sabato Lady Gaga a Gressoney, dove si è stabilita in un resort tutto per lei e il suo staff. L’artista sta girando le riprese per il film su “Gucci” di Ridley Scott. Insomma per gli abitanti del paese ai piedi del Monte Rosa questi giorni sono all’insegna del cinema a cielo aperto. Infatti diventano spettatori dalle loro finestre di casa della scena mentre si gira oppure si trovano star e divi del cinema per strada mentre escono a fare la spesa. Con Lady Gaga che interpreta Patrizia Reggiani, accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci avvenuto nel 1995 a Milano, c’è Adam Driver che nel ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) La star si trova in Valle d’Aosta peril“Gucci” dove interpreta Patrizia Reggiani E’ arrivata sabato, dove si è stabilita in unper lei e il suo staff. L’artista sta girando le riprese per ilsu “Gucci” di Ridley Scott. Insomma per gli abitanti del paese ai piedi del Monte Rosa questi giorni sono all’insegna del cinema a cielo aperto. Infatti diventano spettatori dalle loro finestre di casa della scena mentre si gira oppure si trovano star e divi del cinema per strada mentre escono a fare la spesa. Conche interpreta Patrizia Reggiani, accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci avvenuto nel 1995 a Milano, c’è Adam Driver che nel ...

