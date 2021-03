Lady Gaga a Milano per le riprese di House of Gucci (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo le riprese a Roma e a Gressoney, in Val d'Aosta, Lady Gaga è arrivata a Milano per girare alcune scene del film di Ridley Scott "House of Gucci". La star, nei panni di Patrizia Reggiani, è stata avvistata in mattinata nei pressi dell'Università Statale. Il blindatissimo set è stato allestito all'alba e Gaga, immortalata dai fotografi presenti in versione bruna e con il foulard in testa, è una credibilissima Lady Gucci. Nel film interpreta infatti l'ex moglie di Maurizio Gucci e mandante del suo omicidio, avvenuto il 27 marzo 1995.Il film di Ridley Scott racconta dell`omicidio più efferato avvenuto nel mondo della moda, quello di Maurizio Gucci, commissionato dall`ex moglie Patrizia Reggiani nel ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo lea Roma e a Gressoney, in Val d'Aosta,è arrivata aper girare alcune scene del film di Ridley Scott "of". La star, nei panni di Patrizia Reggiani, è stata avvistata in mattinata nei pressi dell'Università Statale. Il blindatissimo set è stato allestito all'alba e, immortalata dai fotografi presenti in versione bruna e con il foulard in testa, è una credibilissima. Nel film interpreta infatti l'ex moglie di Maurizioe mandante del suo omicidio, avvenuto il 27 marzo 1995.Il film di Ridley Scott racconta dell`omicidio più efferato avvenuto nel mondo della moda, quello di Maurizio, commissionato dall`ex moglie Patrizia Reggiani nel ...

Advertising

omelete : Lady Gaga e Adam Driver aparecem na primeira foto de Gucci, filme sobre o assassinato do estilista Maurizio Gucci [… - Inter : ?? | PLAYLIST ?????????? ?????????????????????? ?? Nel giorno di #Inter113, torniamo per un attimo al 2?0?1?0?: l'annata più vincen… - Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - paradise_riot : RT @zhimiti: Lady Gaga as Patrizia Reggiani - kiwiimellow : nadie: absolutamente nadie: ni un solo alma: Lady Gaga: Io sono molto emozionata porque Io amo Italia, desde qu… -