L'addio alla Champions pesa subito in Borsa: in apertura il titolo perde il 6,5% (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juventus eliminata agli ottavi di Champions League perde anche in Borsa. Il titolo del club cede nei primi scambi il 6,5% a 0,8 euro. Ieri, la vittoria ai supplementari (3 - 2 contro il Porto) non ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juventus eliminata agli ottavi diLeagueanche in. Ildel club cede nei primi scambi il 6,5% a 0,8 euro. Ieri, la vittoria ai supplementari (3 - 2 contro il Porto) non ...

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, l’addio alla #Champions pesa subito in #Borsa: in apertura il titolo perde il 6,5% - tuttosport : #JuvePorto, la delusione di #Ronaldo per l'addio alla #Champions ?? - fanpage : Il Texas torna alla normalità. Addio alle mascherine e riaperte tutte le attività. - infoitsport : L’addio alla Champions pesa subito in Borsa: in apertura il titolo perde il 6,5% - We_Are_Legends1 : RT @tvdfake: 4 anni fa dicevamo addio alla serie tv del cuore #TheVampireDiaries -