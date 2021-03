La web tax in Italia sarà rinviata di altri due mesi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Web tax (Getty Images)L’avvio della web tax in Italia sarà nuovamente posticipato: il ministero dell’Economia e delle finanze sta scrivendo il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione dei ricavi imponibili. I soggetti interessati dovranno pagare la tassa entro il 16 maggio e non più tra sei giorni: la scadenza dell’obbligo era prevista per il 16 marzo, in base a un decreto precedente. Parimenti, anche la dichiarazione viene rinviata di due mesi: dal 30 aprile al 30 giugno. Lo annuncia una nota di via XX settembre, ma il provvedimento vero e proprio dovrebbe rientrare nel primo decreto economico del governo Draghi, in arrivo la prossima settimana, secondo l’agenzia Ansa. Prevista già dalla legge di Bilancio 2019, la ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) Web tax (Getty Images)L’avvio della web tax innuovamente posticipato: il ministero dell’Economia e delle finanze sta scrivendo il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione dei ricavi imponibili. I soggetti interessati dovranno pagare la tassa entro il 16 maggio e non più tra sei giorni: la scadenza dell’obbligo era prevista per il 16 marzo, in base a un decreto precedente. Parimenti, anche la dichiarazione vienedi due: dal 30 aprile al 30 giugno. Lo annuncia una nota di via XX settembre, ma il provvedimento vero e proprio dovrebbe rientrare nel primo decreto economico del governo Draghi, in arrivo la prossima settimana, secondo l’agenzia Ansa. Prevista già dalla legge di Bilancio 2019, la ...

