La Web Tax è alle porte, ma l’Italia rinvia le scadenze a metà maggio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il secondo rinvio è stato comunicato ufficialmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Web Tax Italia trova un nuovo ostacolo nella sua applicazione, ma la prospettiva va ben oltre. Il piano, come appare evidente anche dalle dichiarazioni programmatiche di Mario Draghi, è quello di entrare nell’ottica della convergenza con gli altri Paesi, basandosi sulle sugli obiettivi dichiarati dall’Ocse e dal nuovo atteggiamento dell’amministrazione Biden nei confronti dell'”approdo sicuro” per i giganti del tech. LEGGI ANCHE > «Il parlamento europeo chiederà massima trasparenza sugli algoritmi delle piattaforme online» «Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 35 ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il secondo rinvio è stato comunicato ufficialmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Web Tax Italia trova un nuovo ostacolo nella sua applicazione, ma la prospettiva va ben oltre. Il piano, come appare evidente anche ddichiarazioni programmatiche di Mario Draghi, è quello di entrare nell’ottica della convergenza con gli altri Paesi, basandosi sulle sugli obiettivi dichiarati dall’Ocse e dal nuovo atteggiamento dell’amministrazione Biden nei confronti dell'”approdo sicuro” per i giganti del tech. LEGGI ANCHE > «Il parlamento europeo chiederà massima trasparenza sugli algoritmi delle piattaforme online» «Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che modificherà i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 35 ...

