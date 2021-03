La vedova di Stefano D’Orazio contro Sanremo: “Era tutto strano” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La moglie di Stefano D’Orazio ha rilasciato alcune dichiarazioni, nelle quali ha rivelato di avere aspettato sveglia fino alle 2 di notte Stefano D’Orazio (Instagram)Il Festival di Sanremo è terminato da alcuni giorni, eppure le polemiche continuano ad arrivare. Una di queste è quella mossa dalla moglie di Stefano D’Orazio, ex batterista e cantante dei Pooh, il quale è scomparso lo scorso 6 Novembre. Per la maggior parte della durata della sua carriera ha fatto parte della band appena citata, per l’esattezza dal 1971 al 2009. Nato a Roma, fin da adolescente si è avvicinato al mondo della musica, acquistando una batteria che suonava ai tempi del liceo. Con il gruppo ha pubblicato 53 album, con all’interno innumerevoli canzoni, di cui diverse scritte ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 marzo 2021) La moglie diha rilasciato alcune dichiarazioni, nelle quali ha rivelato di avere aspettato sveglia fino alle 2 di notte(Instagram)Il Festival diè terminato da alcuni giorni, eppure le polemiche continuano ad arrivare. Una di queste è quella mossa dalla moglie di, ex batterista e cantante dei Pooh, il quale è scomparso lo scorso 6 Novembre. Per la maggior parte della durata della sua carriera ha fatto parte della band appena citata, per l’esattezza dal 1971 al 2009. Nato a Roma, fin da adolescente si è avvicinato al mondo della musica, acquistando una batteria che suonava ai tempi del liceo. Con il gruppo ha pubblicato 53 album, con all’interno innumerevoli canzoni, di cui diverse scritte ...

