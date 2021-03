La variante inglese predomina su brasiliana e sudafricana: ha il 54% dei casi (Di mercoledì 10 marzo 2021) È la variante inglese quella più diffusa sul nostro territorio nazionale, in netto vantaggio rispetto a quelle brasiliana e sudafricana. I dati emergono dall'indagine annunciata il 17 febbraio dal ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 marzo 2021) È laquella più diffusa sul nostro territorio nazionale, in netto vantaggio rispetto a quelle. I dati emergono dall'indagine annunciata il 17 febbraio dal ...

Advertising

RobertoBurioni : Non bastavano i danni che fa il COVID-19 e la maggiore contagiosità della variante inglese. Adesso dobbiamo difende… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: variante inglese domina su quella brasiliana e sudafricana #covid - RobertoBurioni : Le varianti non sono pericolose, fino a prova contraria. Questa purtroppo è una prova contraria: la variante 'ingle… - ArturoCamion : RT @MMmarco0: 'Sono mesi che chiedo di contenere la variante inglese ma non mi hanno dato retta. Avremo tanti morti e questo mi rattrista'… - Arturomarsu : RT @MMmarco0: 'Sono mesi che chiedo di contenere la variante inglese ma non mi hanno dato retta. Avremo tanti morti e questo mi rattrista'… -