La terapia anti Covid sbagliata dei medici di base dietro l’aumento dei giovani ricoverati a Bologna. L’accusa di tre infettivologi (Di mercoledì 10 marzo 2021) A Bologna i pronto soccorso cominciano a essere intasati di pazienti, alcuni dei quali molto giovani, che hanno contratto il Coronavirus in forma parecchio aggressiva. L’infezione è dovuta a una cura a base di cortisone iniziata troppo presto prescritta dai medici di base. A segnalare il fenomeno sono stati i primari dell’ospedale Sant’Orsola Pierluigi Viale, Luciano Attard e Fabio Tumietto che hanno chiesto all’Ordine dei medici di diffondere la comunicazione. La terapia in questione, tra l’altro, non coincide con le direttive messe nero su bianco in una circolare dal ministero della Salute. Per i pazienti Covid che hanno bisogno di cure domiciliari, si legge, l’uso dei farmaci a base di cortisone viene raccomandato solo «nei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ai pronto soccorso cominciano a essere intasati di pazienti, alcuni dei quali molto, che hanno contratto il Coronavirus in forma parecchio aggressiva. L’infezione è dovuta a una cura adi cortisone iniziata troppo presto prescritta daidi. A segnalare il fenomeno sono stati i primari dell’ospedale Sant’Orsola Pierluigi Viale, Luciano Attard e Fabio Tumietto che hanno chiesto all’Ordine deidi diffondere la comunicazione. Lain questione, tra l’altro, non coincide con le direttive messe nero su bianco in una circolare dal ministero della Salute. Per i pazientiche hanno bisogno di cure domiciliari, si legge, l’uso dei farmaci adi cortisone viene raccomandato solo «nei ...

Advertising

mpela61 : @maxdantoni @AntiUEAntiEuro Considerato l'elevato numero di reazioni avverse e morti post somministrazione, per non… - kiki_la_bulla : @antoniodiba @giorgiogilestro @MedBunker @GiovaQuez @Ruffino_Lorenzo @Cartabellotta @Antonio_Caramia @EasyInve… - Nadia_Bordoli : RT @AIRC_it: ?I malati di cancro in terapia che verranno chiamati per la vaccinazione contro il Covid-19 dovranno discutere con il proprio… - Valsecchifdn : RT @AIRC_it: ?I malati di cancro in terapia che verranno chiamati per la vaccinazione contro il Covid-19 dovranno discutere con il proprio… - CarlosV36925378 : RT @OianeB: TERAPIA ANTI ARRUGA ????? -