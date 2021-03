La stampa tedesca affonda la Juve: “La Signora sempre più vecchia”, “Ronaldo ha fallito di nuovo” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “La Signora sempre più vecchia”, “Ronaldo ha fallito di nuovo”, e altri titoli del genere. Anche in Germania la stampa registra il fallimento della Juventus eliminata dalla Champions. Non è un bel momento per l’immagine internazionale dei bianconeri, che il giorno dopo il Porto devono leggere su tutti i principali quotidiani stranieri critiche per lo più unanimi. Se il Süddeutsche Zeitung è più distaccato nel descrivere “la fine dolorosa della Juve di Ronaldo“, la Faz è molto più incisiva: “La Juve sembra sempre più vecchia”. E il giudizio dello Spiegel ricalca quello glaciale della BBC: “In Serie A la Juventus è a dieci punti (con una partita in meno) ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Lapiù”, “hadi”, e altri titoli del genere. Anche in Germania laregistra il fallimento dellantus eliminata dalla Champions. Non è un bel momento per l’immagine internazionale dei bianconeri, che il giorno dopo il Porto devono leggere su tutti i principali quotidiani stranieri critiche per lo più unanimi. Se il Süddeutsche Zeitung è più distaccato nel descrivere “la fine dolorosa delladi“, la Faz è molto più incisiva: “Lasembrapiù”. E il giudizio dello Spiegel ricalca quello glaciale della BBC: “In Serie A lantus è a dieci punti (con una partita in meno) ...

