La Stampa: complimenti a chi ha imposto alla Juve una rivoluzione estetica che ha portato allo sfascio (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juve è fuori dalla Champions. Ma per La Stampa, Pirlo ha poche colpe. “Pirlo è forse il meno colpevole, l’esperienza non si compra al mercatino, ma anche il suo futuro è in discussione”. I complimenti vanno fatti a chi ha imposto una rivoluzione estetica, due anni fa, che ha portato alla rovina. “complimenti, soprattutto, a ha chi ha imposto due anni fa una rivoluzione estetica che ha portato allo sfascio. La cosa peggiore, in questa serata di nodi al pettine, è che i bianconeri non sono riusciti a sfruttare oltre un’ora di superiorità numerica”. Sembra una maledizione. “La Champions resta un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laè fuori dChampions. Ma per La, Pirlo ha poche colpe. “Pirlo è forse il meno colpevole, l’esperienza non si compra al mercatino, ma anche il suo futuro è in discussione”. Ivanno fatti a chi hauna, due anni fa, che harovina. “, soprattutto, a ha chi hadue anni fa unache ha. La cosa peggiore, in questa serata di nodi al pettine, è che i bianconeri non sono riusciti a sfruttare oltre un’ora di superiorità numerica”. Sembra una maledizione. “La Champions resta un ...

Advertising

napolista : La Stampa: complimenti a chi ha imposto alla Juve una rivoluzione estetica che ha portato allo sfascio “Pirlo è fo… - ClaudioContald2 : @juventusfc @FCPorto Complimenti per l'onestà e la sportività,ora però voglio vedervi scendere in sala stampa e con… - FTB_Champagne : Da cosa si può iniziare per parlare di questa @juventusfc in auto gestione con #Pirlo al timone. Mi limito a dire c… - 051sasha : @guendal10653591 @Danilo66324663 @Raffael31870221 Lo fa draghi stampa e tv muti...lo faceva conte apriti cielo...cm… - IannielloBruno : RT @PinoVaccaro77: @IannielloBruno @rog3rismo Farei uguale. Perdi partite 4-3 e poi vinci 5-4 e ti fanno i complimenti per le triangolazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa complimenti Juventus, le dichiarazioni di Pirlo e tre calciatori bianconeri Grande amarezza in sala stampa dove hanno parlato il tecnico Andrea Pirlo e tre calciatori della Juventus eliminata dal ... FEDERICO CHIESA 'I complimenti per la prestazione fanno piacere, ma non porto a ...

Gilberto Govi, Rosetta Mazzi e la loro "Dialettale" ...e la stampa tutta ebbe lusinghiere parole di incoraggiamento e di augurio. L'esperimento riuscì superiore alle speranze dei volonterosi comici, i quali ebbero pure i migliori complimenti dai veterani ...

Il Porto risponde ai complimenti della Juve: «In bocca al lupo» – FOTO Juventus News 24 Colapesce Dimartino, premio sala stampa e quarto posto: un trionfo Il duo siciliano ha ricevutocon Musica Leggerissima il premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio - Tv - . Il duo siciliano ha ricevutocon Musica Leggerissima ilLucio Dalla, assegnato dalla ...

Gianfranco Coppola nuovo presidente dell’Ussi Campania StampaGianfranco Coppola è il nuovo presidente dell’Ussi, l’Unione stampa sportiva italiana. Coppola salernitano, 59 anni, caporedattore della sede Rai di Napoli e’ stato eletto con 50 voti e ha battu ...

Grande amarezza in saladove hanno parlato il tecnico Andrea Pirlo e tre calciatori della Juventus eliminata dal ... FEDERICO CHIESA 'Iper la prestazione fanno piacere, ma non porto a ......e latutta ebbe lusinghiere parole di incoraggiamento e di augurio. L'esperimento riuscì superiore alle speranze dei volonterosi comici, i quali ebbero pure i miglioridai veterani ...Il duo siciliano ha ricevutocon Musica Leggerissima il premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio - Tv - . Il duo siciliano ha ricevutocon Musica Leggerissima ilLucio Dalla, assegnato dalla ...StampaGianfranco Coppola è il nuovo presidente dell’Ussi, l’Unione stampa sportiva italiana. Coppola salernitano, 59 anni, caporedattore della sede Rai di Napoli e’ stato eletto con 50 voti e ha battu ...