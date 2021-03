La scuola non è uguale per tutti, figuriamoci la dad (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella giornata di ieri è stato presentato dall’Istat l’ottavo rapporto sul «benessere equo e sostenibile» (Bes) che monitora e analizza le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la società italiana nell’ultimo decennio, incluse quelle più recenti determinate dalla pandemia da Covid-19. Nel capitolo del volume di quest’anno dedicato a «istruzione e formazione» l’Istat evidenzia diversi aspetti e lacune del sistema formativo del nostro paese a partire dagli asili nido fino ai livelli di scolarizzazione della popolazione adulta, che pongono l’Italia ancora … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella giornata di ieri è stato presentato dall’Istat l’ottavo rapporto sul «benessere equo e sostenibile» (Bes) che monitora e analizza le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la società italiana nell’ultimo decennio, incluse quelle più recenti determinate dalla pandemia da Covid-19. Nel capitolo del volume di quest’anno dedicato a «istruzione e formazione» l’Istat evidenzia diversi aspetti e lacune del sistema formativo del nostro paese a partire dagli asili nido fino ai livelli di scolarizzazione della popolazione adulta, che pongono l’Italia ancora … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

francescoseghez : Difficile dire che ci sia stato al momento un cambio di passo sulla scuola. E ormai abbiamo milioni di ragazzi in c… - Corriere : Bianchi: «Per la riapertura delle scuole, non c’è data» - Quirinale : #Mattarella: Rispettare si impara, o si dovrebbe apprendere, fin da piccoli. Sui banchi di scuola. In famiglia. Nei… - CoretoMario : RT @MinervaMcGrani1: - pvsca : @sofxgolden non lo so penso sia soprattutto la scuola -