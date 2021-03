La salute mentale peggiora per le giovani tra 20 e 24 anni (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Nel 2020 in Italia l’indice di salute mentale assume il valore di 68,8. Rispetto al 2019, peggiora la situazione delle persone di 75 anni e più di entrambi i generi e delle persone sole nella fascia di età 55-64, soprattutto al Nord. È quanto si legge nel Rapporto Bes dell’Istat, che spiega come l’indice di salute mentale peggiora anche tra le giovani donne di 20-24 anni e in alcune regioni come Lombardia, Piemonte e Campania che, insieme al Molise, presentano i valori più bassi. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Nel 2020 in Italia l’indice di salute mentale assume il valore di 68,8. Rispetto al 2019, peggiora la situazione delle persone di 75 anni e più di entrambi i generi e delle persone sole nella fascia di età 55-64, soprattutto al Nord. È quanto si legge nel Rapporto Bes dell’Istat, che spiega come l’indice di salute mentale peggiora anche tra le giovani donne di 20-24 anni e in alcune regioni come Lombardia, Piemonte e Campania che, insieme al Molise, presentano i valori più bassi.

Ultime Notizie dalla rete : salute mentale Istat: il Covid frena la speranza di vita Nel 2020 in Italia l'indice di salute mentale assume il valore di 68,8. Rispetto al 2019, emergono tendenze differenti in sottogruppi di popolazione. Peggiora la situazione delle persone di 75 anni e ...

Anche nello sport, le atlete sono ancora costrette a scegliere tra la maternità e il podio Questi abusi, alla lunga, spingono molte atlete di talento ad abbandonare la carriera, oltre a danneggiare per sempre la loro salute fisica e mentale. Se da un lato la storia ha dimostrato che la ...

People in mind, l'arte per abbattere lo stigma sulla salute mentale La Repubblica Istat: salute mentale peggiora tra le giovani tra 20 e 24 anni Rapporto Bes. Nel 2020 in Italia l'indice di salute mentale assume il valore di 68,8. Rispetto al 2019, peggiora la situazione delle persone di 75 anni e più di entrambi i generi e delle persone sole ...

Brasile: terapie intensive al collasso, chiesta interdizione per Bolsonaro Pdt denuncia Bolsonaro per incapacità mentale Insomma, la situazione è di allerta rossa e stando a quanto riferiscono i media locali, il ministero della Salute è stato costretto a ridurre del 70% i ...

