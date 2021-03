La Russia rallenta Twitter e minaccia il blocco | «Pubblica contenuti pericolosi per la sicurezza pubblica»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Anche lanon si fa mancare la sua personalissima guerra ai social network. La gestione delle piattaforme di interazione sociale all’interno dei vari Paesi del mondo rappresenta davvero il nuovo scacchiere della geopolitica mondiale. Oggi, l’obiettivo èin: il social network di Jack Dorsey è sottoposto a fortissimimenti a partire dalla giornata del 10 marzo per una questione relativa alladella piattaforma e alla navigazione dei cittadini russi. Lo ha deciso l’agenzia per le comunicazioni del Cremlino Roskomnadzor. LEGGI ANCHE > No, Putin non ha mai detto ai russi: «Decidete: o in casa 15 giorni o in carcere 5 anni»in, fortimenti per una decisione governativa Roskomnadzor ha scritto ...