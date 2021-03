La rivoluzione digitale della moda italiana (Di mercoledì 10 marzo 2021) Settant’anni fa, Giovanni Battista Giorgini portava in scena la prima sfilata made in Italy. Oggi, a causa della pandemia, la moda trova sempre più necessario innovarsi, portando l’esperienza della Settimana della moda sul web. Ad accompagnare i grandi nomi della moda italiana in questa rivoluzione è Hyphen. L’azienda, fondata da Stefano Righetti, affianca brand come Ferragamo, Versace, Valentino, Bally, MaxMara, Canali a 360° nei loro percorsi di trasformazione digitale, sviluppando soluzioni “a valore” con particolare attenzione alle tematiche legate al change management e all’impatto della trasformazione digitale in ambiti ad alta complessità organizzativa. Hyphen ha sedi ad Affi, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 marzo 2021) Settant’anni fa, Giovanni Battista Giorgini portava in scena la prima sfilata made in Italy. Oggi, a causapandemia, latrova sempre più necessario innovarsi, portando l’esperienzaSettimanasul web. Ad accompagnare i grandi nomiin questaè Hyphen. L’azienda, fondata da Stefano Righetti, affianca brand come Ferragamo, Versace, Valentino, Bally, MaxMara, Canali a 360° nei loro percorsi di trasformazione, sviluppando soluzioni “a valore” con particolare attenzione alle tematiche legate al change management e all’impattotrasformazionein ambiti ad alta complessità organizzativa. Hyphen ha sedi ad Affi, ...

