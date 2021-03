La Rappresentante di Lista, My Mamma: cosa lasciamo al pianeta? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il grande pubblico li ha appena visti per la prima volta in gara tra i Big del Festival di Sanremo. Il loro nuovo album, My Mamma, è uscito lo scorso venerdì 5 marzo. Stiamo parlando de La Rappresentante di Lista, la band queer pop che sul palco dell’Ariston ha portato la canzone Amare, arrivata 11^ nella classifica finale. Il quarto disco del gruppo, fondato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è composto da dieci tracce esplosive traboccanti talento e originalità. Tra queste, oltre il brano sanremese, troviamo anche il singolo di lancio Alieno. My Mamma è un progetto collettivo dirompente, d’impatto, audace, raffinato. A cominciare dalla copertina dell’album, che raffigura a pieno l’attitudine artistica e politica della band. La Rappresentante di Lista, My ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il grande pubblico li ha appena visti per la prima volta in gara tra i Big del Festival di Sanremo. Il loro nuovo album, My, è uscito lo scorso venerdì 5 marzo. Stiamo parlando de Ladi, la band queer pop che sul palco dell’Ariston ha portato la canzone Amare, arrivata 11^ nella classifica finale. Il quarto disco del gruppo, fondato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è composto da dieci tracce esplosive traboccanti talento e originalità. Tra queste, oltre il brano sanremese, troviamo anche il singolo di lancio Alieno. Myè un progetto collettivo dirompente, d’impatto, audace, raffinato. A cominciare dalla copertina dell’album, che raffigura a pieno l’attitudine artistica e politica della band. Ladi, My ...

