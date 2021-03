La poltrona della Carfagna? Colpo clamoroso del Cav, resta di FI: bruciati Lega e Pd, quelle voci sull'accordo (Di mercoledì 10 marzo 2021) E alla fine la spunta Silvio Berlusconi: alla Camera è stato eletto come vicepresidente Andrea Mandelli, il quale va a sostituire la poltronissima rimasta vacante dopo che Mara Carfagna è stata nominata ministro per il Sud e la coesione territoriale nel governo di Mario Draghi. La poltrona, insomma, resta di Forza Italia. Ma non è stato semplice. Il nome di Baldelli, responsabile Sanità azzurro e vicecapogruppo a Montecitorio, era tra quelli in lizza da tempo, tra gli indicati dal Cavaliere all'interno del partito insieme a Stefania Prestigiacomo e Annagrazia Calabria. Il punto è che la poltrona era contesa, stando a retroscena di stampa, tra Forza Italia e Lega, ma anche il Pd avrebbe voluto avere voce in capitolo. Dell'elezione del vice di Roberto Fico se ne parlava dal 23 febbraio scorso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) E alla fine la spunta Silvio Berlusconi: alla Camera è stato eletto come vicepresidente Andrea Mandelli, il quale va a sostituire la poltronissima rimasta vacante dopo che Maraè stata nominata ministro per il Sud e la coesione territoriale nel governo di Mario Draghi. La, insomma,di Forza Italia. Ma non è stato semplice. Il nome di Baldelli, responsabile Sanità azzurro e vicecapogruppo a Montecitorio, era tra quelli in lizza da tempo, tra gli indicati dal Cavaliere all'interno del partito insieme a Stefania Prestigiacomo e Annagrazia Calabria. Il punto è che laera contesa, stando a retroscena di stampa, tra Forza Italia e, ma anche il Pd avrebbe voluto avere voce in capitolo. Dell'elezione del vice di Roberto Fico se ne parlava dal 23 febbraio scorso, ...

DiventandoJeeg : @AlvisiConci Penso che la maggior parte degli elettori del PD siano stati da sempre contrari a questo lecchinaggio… - frances73686035 : Le piscione e carampane della sinistra turbate da smodate ambizioni di 'visibilità' dopo aver rotto le palle per se… - Volaniglio : @Noiconsalvini Salvini, quello che voleva i porti chiuso e che ora dice che in linea con Draghi ad accogliere i mig… - bilillobedette : RT @Cappellin_R: @IlariaBifarini Caro Ministro Speranza DAI LE DIMISSIONI come Arcuri e Zingaretti Con il tuo attaccamento alla poltrona… - nina_sili16 : @HuffPostItalia Ma figurati cosa gliene frega della salute degli italiani. Lui pensa solo a panza e poltrona; -