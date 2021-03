La piccola rivoluzione della chiave di accesso unica ai servizi della PA (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella rubrica Cittadinanza Digitale vogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza digitale, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy. Il contributo di oggi è a cura di Andrea Giarrizzo, deputato del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Attività produttive Il primo marzo scorso l’Italia ha segnato una tappa importante nel suo accidentato percorso verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Da quella data infatti è partito il cosiddetto switch off digitale grazie alle norme del decreto Semplificazioni che introducono una progressiva introduzione della chiave di accesso ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella rubrica Cittadinanza Digitale vogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza digitale, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimentoRousseau Open Academy. Il contributo di oggi è a cura di Andrea Giarrizzo, deputato del MoVimento 5 Stelle e vicepresidenteCommissione Attività produttive Il primo marzo scorso l’Italia ha segnato una tappa importante nel suo accidentato percorso verso la digitalizzazionePubblica Amministrazione. Da quella data infatti è partito il cosiddetto switch off digitale grazie alle norme del decreto Semplificazioni che introducono una progressiva introduzionedi...

