La pallavolista rimane incinta, il club la cita per danni: “Persi soldi e punti” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lei, giocatrice di pallavola, resta incinta. Il club per il quale gioca decide di interrompere il pagamento dello stipendio, citando la donna per danni. A denunciarlo, attraverso il proprio profilo Facebook, è stata Lara Lugli, che ha puntato il dito contro il Volley Pordenone, team che milita nel campionato italiano di Serie B. I fatti risalgono al merzo 2019, quando la donna aveva comunicato alla società l’impossibilità di proseguire la stagione in quanto in dolce attesa e la conseguente decisione di risolvere il contratto. Due anni dopo, ecco però la sorpresa: Lara riceve una citazione per danni da parte del Volley Pordenone per “non aver onorato il contratto”. “Rimango incinta e il 10 marzo comunico alla società il mio stato, si risolve il contratto” ha scritto ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lei, giocatrice di pallavola, resta. Ilper il quale gioca decide di interrompere il pagamento dello stipendio,ndo la donna per. A denunciarlo, attraverso il proprio profilo Facebook, è stata Lara Lugli, che ha puntato il dito contro il Volley Pordenone, team che milita nel campionato italiano di Serie B. I fatti risalgono al merzo 2019, quando la donna aveva comunicato alla società l’impossibilità di proseguire la stagione in quanto in dolce attesa e la conseguente decisione di risolvere il contratto. Due anni dopo, ecco però la sorpresa: Lara riceve unazione perda parte del Volley Pordenone per “non aver onorato il contratto”. “Rimangoe il 10 marzo comunico alla società il mio stato, si risolve il contratto” ha scritto ...

