La pallavolista Lugli: "Citata per danni dal club perché incinta: criminalizzata come se mi fossi dopata" (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Restare incinta è considerata una mancanza di professionalità. come aver assunto cocaina e risultare poi positiva all’antidoping”. Sulle pagine di Repubblica parla Lara Lugli, pallavolista classe 1980 che marzo 2019 ha comunicato al suo club, il Volley Pordenone, l’impossibilità di proseguire la stagione perché rimasta incinta. Quando, dopo l’aborto spontaneo, ha chiesto al club il pagamento dell’ultimo stipendio pendente, le è giunta una citazione per danni. L’accusano di non aver onorato il suo contratto, di non avere palesato l’intenzione di avere figli e di non aver completato il campionato. Lara racconta la sua versione dei fatti e la comunicazione alla società con cui, sottolinea la sportiva, i rapporti erano buoni. “In questi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Restareè considerata una mancanza di professionalità.aver assunto cocaina e risultare poi positiva all’antidoping”. Sulle pagine di Repubblica parla Laraclasse 1980 che marzo 2019 ha comunicato al suo, il Volley Pordenone, l’impossibilità di proseguire la stagionerimasta. Quando, dopo l’aborto spontaneo, ha chiesto alil pagamento dell’ultimo stipendio pendente, le è giunta una citazione per. L’accusano di non aver onorato il suo contratto, di non avere palesato l’intenzione di avere figli e di non aver completato il campionato. Lara racconta la sua versione dei fatti e la comunicazione alla società con cui, sottolinea la sportiva, i rapporti erano buoni. “In questi ...

