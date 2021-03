La pallavolista è incinta, il club la cita per danni. Il club: “Verità ribaltata” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si accendono i riflettori dei media sulla storia di Lara Lugli, la pallavolista citata per danni dal suo club dopo essere rimasta incinta. Sembra quasi surreale la storia di Lara Lugli, la pallavolista incinta e citata per danni dal suo club, al quale non avrebbe comunicato in anticipo le sue intenzioni. Sembra incredibile ma è tutto vero. La pallavolista è incita, il club la cita per danni: la storia di Lara Lugli Proviamo a fare ordine. Lara Lugli, pallavolista della Volley Pordenone, è incinta. Chiede il pagamento dell’ultima mensilità ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si accendono i riflettori dei media sulla storia di Lara Lugli, lata perdal suodopo essere rimasta. Sembra quasi surreale la storia di Lara Lugli, lata perdal suo, al quale non avrebbe comunicato in anticipo le sue intenzioni. Sembra incredibile ma è tutto vero. Laè in, illaper: la storia di Lara Lugli Proviamo a fare ordine. Lara Lugli,della Volley Pordenone, è. Chiede il pagamento dell’ultima mensilità ...

Advertising

lauraboldrini : Citata per danni dalla società della volley #Pordenone. La colpa della pallavolista #LaraLugli è quella di essere r… - Agenzia_Ansa : 'La pallavolista Lara Lugli citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, è l'emblema di come le d… - fattoquotidiano : L’ex pallavolista Lara Lugli denuncia: rimasta incinta e senza stipendio, il club ha chiesto i danni perché “non av… - ArtemisiaBa : RT @pin_klo: Lara Lugli, la denuncia della pallavolista: «Io, incinta, citata per danni dal Pordenone: non sto zitta» daje Lara! https://t.… - FENEALUIL_ : RT @IvanaVeronese: #LaraLugli pallavolista licenziata perché incinta. E dovrebbe pure risarcire la sua società! Inaccettabile decisione in… -