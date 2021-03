“La nostra Siria grande come il mondo”: il dialogo tra padre e figlio su un passato di opposizione al regime (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un padre e un figlio, due storie diverse legate da una terra: la Siria. Per uno, luogo dell’infanzia e della giovinezza da cui fuggire, per l’altro, luogo della scoperta e della memoria a cui ‘tornare’. In “La nostra Siria grande come il mondo” (in uscita il 10 marzo per add editore) Mohamed e Shady Hamadi, scrittore e blogger de ilfattoquotidiano.it, fanno parlare due generazioni riscoprendo un dialogo che non sempre è stato facile. Avventurosa e sorprendente la vita di Mohamed che per molto tempo ha nascosto al figlio ciò che aveva subito nelle carceri Siriane, riflessiva e impegnata quella di Shady. Ascoltandoli, seguiamo il racconto di cosa fosse la Siria cinquant’anni fa, di cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Une un, due storie diverse legate da una terra: la. Per uno, luogo dell’infanzia e della giovinezza da cui fuggire, per l’altro, luogo della scoperta e della memoria a cui ‘tornare’. In “Lail” (in uscita il 10 marzo per add editore) Mohamed e Shady Hamadi, scrittore e blogger de ilfattoquotidiano.it, fanno parlare due generazioni riscoprendo unche non sempre è stato facile. Avventurosa e sorprendente la vita di Mohamed che per molto tempo ha nascosto alciò che aveva subito nelle carcerine, riflessiva e impegnata quella di Shady. Ascoltandoli, seguiamo il racconto di cosa fosse lacinquant’anni fa, di cosa ...

Advertising

fattoquotidiano : “La nostra Siria grande come il mondo”: il dialogo tra padre e figlio su un passato di opposizione al regime - editoriaraba : RT @PCattoretti: Il 10 marzo uscirà 'La nostra Siria grande come il mondo' di @HamadiShady a cura di @add_editore - HamadiShady : RT @PCattoretti: Il 10 marzo uscirà 'La nostra Siria grande come il mondo' di @HamadiShady a cura di @add_editore - AntonioBergami4 : @matteoriso @DadoneFabiana @GuidoCrosetto Tra una strage di civili in Siria e una in Libia si riposava così. Nulla… - PCattoretti : Il 10 marzo uscirà 'La nostra Siria grande come il mondo' di @HamadiShady a cura di @add_editore -