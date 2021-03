La "macchina" dei permessi di soggiorno dentro il fortino dell'illegalità dell'Hotel House (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sofia Dinolfo Ancora una volta le Fiamme gialle hanno portato alla luce le irregolarità dell'Hotel House di Porto Recanati. Sono stati scoperti 113 evasori fiscali e 236 partite Iva inattive Ancora una volta gli uomini della guardia di finanza della tenenza di Porto Recanati sono intervenuti nell'Hotel House del comune maceratese portando alla luce numerose irregolarità. Nel corso del blitz sono stati scoperti 113 evasori totali e 236 partite Iva false. Un complesso residenziale nato nel 1967 che riveste una certa importanza dal momento che nei suoi 480 appartamenti ospita 1200 stranieri appartenenti a 22 nazionalità. Durante la stagione estiva, i numeri triplicano e si arriva anche a più di 3mila ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sofia Dinolfo Ancora una volta le Fiamme gialle hanno portato alla luce le irregolaritàdi Porto Recanati. Sono stati scoperti 113 evasori fiscali e 236 partite Iva inattive Ancora una volta gli uominia guardia di finanzaa tenenza di Porto Recanati sono intervenuti nell'del comune maceratese portando alla luce numerose irregolarità. Nel corso del blitz sono stati scoperti 113 evasori totali e 236 partite Iva false. Un complesso residenziale nato nel 1967 che riveste una certa importanza dal momento che nei suoi 480 appartamenti ospita 1200 stranieri appartenenti a 22 nazionalità. Durante la stagione estiva, i numeri triplicano e si arriva anche a più di 3mila ...

La "macchina" dei permessi di soggiorno dentro il fortino dell'illegalità dell'Hotel House

La "macchina" dei permessi di soggiorno dentro il fortino dell'illegalità dell'Hotel House Immigrati provenienti dal nord e dal centro dell’Africa e asiatici, la maggioranza dei lavoratori che operano al suo interno. Non è questa la prima volta che le attività svolte all’interno dell’hotel ...

