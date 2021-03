La Lega esulta per l’operazione senza consenso governativo sul vaccino russo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) In questi giorni i russi stanno bussando alle porte dei laboratori scientifici italiani. Qual è il loro obiettivo? Gli uomini commissariati da Krill Dmtriev, l’amministratore deto del Russian Direct Investment Fund, il fondo sovrano del Cremlino, stanno cercando di trattare con le maggiori aziende farmaceutiche italiane per iniziare la produzione delanti covid, lo Sputnik V, sul nostro territorio. E mentre Palazzo Chigi si irrita per un’operazione priva del, la, il Cremlino tenta la produzione in Italiaildel governo IlSputnik V ancora non è stato approvato dall’Ema. Ma ...

il Giornale

Laa trazione Matteo Salvini, molto attenta ai rapporti con il Cremlino,per questo accordo siglato tra Milano e Mosca. Non a caso pochi giorni fa era stato proprio il leader leghista a ...Si tratta di una battaglia che laha portato avanti per mesi durante il Conte II, quando gli unici provvedimenti riguardavano il costante rinvio delle scadenze. 'Ci siamo battuti come leoni e ...La Lega a trazione Matteo Salvini, molto attenta ai rapporti con il Cremlino, esulta per questo accordo siglato tra Milano e Mosca. Non a caso pochi giorni fa era stato proprio il leader leghista a ...Matteo Salvini festeggia i suoi 48 anni (nato a Milano il 9 marzo 1973) con un'altra vittoria politica, dopo il licenziamento del commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri e lo stop al blitz d ...