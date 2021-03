La Juventus è fuori dalla Champions | il web come al solito si scatena | tutti i meme FOTO

Advertising

ZZiliani : È il 9 marzo 2021 e la #Juventus è fuori, oltre che dallo scudetto, anche dalla #Champions. Dopo il #Lione, a elimi… - capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: #Juventus fuori contro un avversario modesto. E' la sconfitta della società e di chi ha fat… - CB_Ignoranza : La Juventus è fuori dalla Champions League. #Juventus #ChampionsLeague - Zelgadis265 : RT @Gazzetta_it: #Champions, #Juventus fuori. Il mondo dei “gufi” esulta: “Vi auguriamo mille di questi giorni” #JuvePorto - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Champions, #Juventus fuori. Il mondo dei “gufi” esulta: “Vi auguriamo mille di questi giorni” #JuvePorto -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus fuori

In Spagna 'As' titola: 'Ancoraagli ottavi, fallimento'. Il quotidiano sottolinea come i portoghesi fossero 'sulla carta' una squadra di seconda fascia ma che si è dimostrata 'molto ...Scopri qui eToro>>> account gratis e 100.000 euro virtuali per imparare a fare CFD tradingdalla Champions League La Juve èdalla Champions League con conseguente perdita degli ...Juventus e Milan alla finestra ... abbattere lasciando partire il giocatore a parametro zero nella prossima estate. Un ingaggio decisamente fuori categoria per le squadre italiane, ma che anche per le ...L'attaccante del Grosseto, Filippo Moscati, dovrà operarsi per ricostruire lo zigomo fratturato nello scontro di gioco occorso durante la gara contro la Juventus Under 23. Come riporta ...