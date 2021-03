La Juve chiude a -8%: è il peggior titolo di Piazza Affari (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dalla UEFA Champions League per mano del Porto, la Juventus cede il passo anche in Borsa. In una seduta tendenzialmente stabile (indice FTSE MIB in rialzo dello 0,46%), il titolo del club bianconero ha chiuso con un calo dell’8% a 0,79 euro, sui minimi dall’inizio del mese di febbraio. Il titolo della Juve L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo l’eliminazione dalla UEFA Champions League per mano del Porto, lantus cede il passo anche in Borsa. In una seduta tendenzialmente stabile (indice FTSE MIB in rialzo dello 0,46%), ildel club bianconero ha chiuso con un calo dell’8% a 0,79 euro, sui minimi dall’inizio del mese di febbraio. IldellaL'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve chiude Juventus, la 'maledizione Champions League' continua: 25 anni di delusioni Allenatore: Ancelotti Dopo l 1 - 1 di Old Trafford, Inzaghi segna subito una doppietta a Torino ma la Juve si fa rimontare: Yorke chiude i conti nel finale e la Juve deve dire addio alla quarta ...

Le reazioni al tonfo della Juve e il buon inizio di Luna Rossa: le notizie del giorno Ma anche Luna Rossa che vince la seconda regata e chiude la prima giornata di Coppa America 1 - 1 e la nuova Ferrari SF21 che verrà svelata in un evento sui social. Ascolta il nostro notiziario ...

Lukaku Ibra, la Procura chiude l’indagine: «Comportamento antisportivo» Juventus News 24 Ronaldo flop da 340 milioni. E il titolo della Juventus cade in Borsa (-8%) SCONTA MANCATI PREMI, EFFETTI SU DIRITTI TV E MARKETING Dopo l'eliminazione dalla Champions League la Juventus piange anche in Borsa. Il titolo del club bianconero, eliminato agli ottavi di finale dal ...

La Juve chiude a -8%: è il peggior titolo di Piazza Affari Dopo l'eliminazione dalla UEFA Champions League per mano del Porto, la Juventus cede il passo anche in Borsa. In una seduta tendenzialmente stabile (indice FTSE MIB in rialzo dello 0,46%), il titolo

