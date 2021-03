La figlia di Ilenia Fabbri crede ancora a suo padre | le parole di Pomeriggio 5

(Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ difficile davvero provare anche solo a comprendere cosa possa provare Arianna, ladidopo che sua madre è stata barbaramente uccisa nella casa in cui vivevano. Ha perso la persona che amava, quella che avrebbe dovuto proteggerla sempre. E sapere che a distruggere la sua vita potrebbe esser stato suo, certamente non è una cosa che può aiutarla ad andare avanti. Quel 6 febbraio ha perso sua madre e un mese dopo anche suo, accusato di essere il mandante dell’omicidio di. Ma Carlo Nanni respinge le accuse di Barbieri e racconta agli inquirenti che lo aveva pagato solo per spaventare la sua ex moglie ma non per ucciderla. Da5 sappiamo che Arianna, ladi Claudio e, sposa ...

Giustizia è fatta per ladi, Arianna Nenni, ancora affranta dal crudele destino che il padre ha riservato alla consorte. Nonostante l'archiviazione con il mandato di carcerazione per l'..."Miaè in casa con me " racconta l'ex marito diFabbri - è in quarantena, siamo imprigionati, tutti, ci ha beccato tutti e siamo in prigione, poi il 14 l'ultimo tampone e il giorno dopo ...Da Pomeriggio 5 sappiamo che Arianna, la figlia di Claudio e Ilenia, sposa questa tesi. La ragazza, in contatto con la giornalista Cristina Battista, spiega quello che sta provando in questo momento d ...La 41enne è rimasta in silenzio durante l’interrogatorio di convalida davanti al gip Carlo Ottone De Marchi. Per il giudice mostra «assenza di ogni capacità di autocontrollo», e si tiene conto che «è ...