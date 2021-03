La Figc chiude l' indagine sul derby | da Ibrahimovic e Lukaku comportamento antisportivo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Viene individuata una responsabilità oggettiva dei club. Prima del deferimento giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva

Il 10 marzo, laratifica la sospensione del campionato, di tutti i campionati, in base al ... Il 25 ottobre la parentesi di speranza si: un nuovo Dpcm obbliga il ritorno alle porte chiuse ...Il 10 marzo, laratifica la sospensione del campionato, di tutti i campionati, in base al ... Il 25 ottobre la parentesi di speranza si: un nuovo Dpcm obbliga il ritorno alle porte chiuse ...(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club: sono le accuse con le quali si e’ chiusa l’indagine della procura Figc nei confronti di Zlatan ...LUKAKU IBRAHIMOVIC FIGC – La procura Figc mette il punto sulla questione Lukaku-Ibrahimovic, protagonisti di una accesa discussione nel corso del derby tra Inter e Milan il 26 gennaio scorso in Coppa ...