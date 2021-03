La Ferrari cambia colore, ecco la nuova monoposto per il Mondiale 2021 di Formula 1 (Di giovedì 11 marzo 2021) Si chiama SF21 ed è l'ultima nata in casa Ferrari, la 67esima vettura progettata e costruita a Maranello, pronta ad affrontare il Mondiale 2021 che scatterà il prossimo 28 marzo in Bahrain. Si tratta dell'evoluzione della monoposto della passata stagione, la SF1000, dal momento che il congelamento del regolamento ha impedito agli ingegneri di intervenire in maniera radicale come avrebbero voluto e dovuto fare. La vera rivoluzione sarà il prossimo anno, perché dal 2022 ci saranno vetture totalmente nuove (e le grandi scuderie stanno già lavorando ai progetti per le macchine del prossimo anno), quindi almeno per quest'anno l'obiettivo in casa Ferrari è quello di correggere i difetti accusati la scorsa stagione e cercare di potenziare le aree in cui è stato possibile intervenire. Formula ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Si chiama SF21 ed è l'ultima nata in casa, la 67esima vettura progettata e costruita a Maranello, pronta ad affrontare ilche scatterà il prossimo 28 marzo in Bahrain. Si tratta dell'evoluzione delladella passata stagione, la SF1000, dal momento che il congelamento del regolamento ha impedito agli ingegneri di intervenire in maniera radicale come avrebbero voluto e dovuto fare. La vera rivoluzione sarà il prossimo anno, perché dal 2022 ci saranno vetture totalmente nuove (e le grandi scuderie stanno già lavorando ai progetti per le macchine del prossimo anno), quindi almeno per quest'anno l'obiettivo in casaè quello di correggere i difetti accusati la scorsa stagione e cercare di potenziare le aree in cui è stato possibile intervenire....

