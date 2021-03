La famiglia di Luigi Tenco contro Barbara Palombelli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Continuano le polemiche sul monologo di Barbara Palombelli al festival di Sanremo. La famiglia di Luigi Tenco ha scritto una lettera aperta in cui critica la Palombelli per la scelta delle parole utilizzate sul palco dell’Ariston. Lei controbatte affermando di aver citato una sua intervista a Gino Paoli e di essersi documentata negli archivi Rai. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Continuano le polemiche sul monologo dial festival di Sanremo. Ladiha scritto una lettera aperta in cui critica laper la scelta delle parole utilizzate sul palco dell’Ariston. Leibatte affermando di aver citato una sua intervista a Gino Paoli e di essersi documentata negli archivi Rai.

Advertising

Agenzia_Ansa : Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la gior… - rayofswift : RT @Agenzia_Ansa: Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la giornalist… - ARGDON62 : RT @SardegnaG: La famiglia di Luigi #Tenco contro la #Palombelli per il suo intervento a #Sanremo: 'sue affermazioni lesive' - damorantonio : RT @SardegnaG: La famiglia di Luigi #Tenco contro la #Palombelli per il suo intervento a #Sanremo: 'sue affermazioni lesive' - dangelo_luciana : RT @SardegnaG: La famiglia di Luigi #Tenco contro la #Palombelli per il suo intervento a #Sanremo: 'sue affermazioni lesive' -