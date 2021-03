La faccia di Mussolini sulla torta? Due indagati: ecco le priorità della giustizia italiana (Di mercoledì 10 marzo 2021) A chi la torta? «A noi!». E così, nell'Italia da un anno stretta nella morsa del Covid, con le libertà costituzionali di tutti sospese per Dpcm e con i disastri legati a piani pandemici fantasma e mascherine taroccate, c'è chi ha trovato il tempo e i "contenuti" per giudicare reato il profilo di un dolce. Letteralmente. Il motivo? La riproduzione, tra uno strato di pan di spagna e le candeline, del mascellone più celebre d'Italia: quello di Benito Mussolini. Il tutto come dono a sfondo goliardico di un consigliere municipale di centrosinistra a un amico fresco di pensionamento. Tanto è bastato per denunciare i due in nome di un'emergenza che evidentemente non conosce lockdown: il fantomatico ritorno del fascismo. La torta incriminata, con il volto del Duce, che è costata l'iscrizione nel registro degli indagati a due ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) A chi la? «A noi!». E così, nell'Italia da un anno stretta nella morsa del Covid, con le libertà costituzionali di tutti sospese per Dpcm e con i disastri legati a piani pandemici fantasma e mascherine taroccate, c'è chi ha trovato il tempo e i "contenuti" per giudicare reato il profilo di un dolce. Letteralmente. Il motivo? La riproduzione, tra uno strato di pan di spagna e le candeline, del mascellone più celebre d'Italia: quello di Benito. Il tutto come dono a sfondo goliardico di un consigliere municipale di centrosinistra a un amico fresco di pensionamento. Tanto è bastato per denunciare i due in nome di un'emergenza che evidentemente non conosce lockdown: il fantomatico ritorno del fascismo. Laincriminata, con il volto del Duce, che è costata l'iscrizione nel registro deglia due ...

