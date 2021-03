La denuncia dell’attivista | “I leader europei fingono di non vedere il fondamentalismo islamico”

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Chi governa in Europa volta lo sguardo di fronte al. Impedendo così anche a chi è figlio di quella cultura e ne combatte il fanatismo più pericoloso di vincere la propria battaglia. Un grido diche arriva da una donna, Ayaan Hirsi Ali, che quel mondo di estremismi e violenze lo porta ogni giorno sulla propria pelle, sottoposta a infibulazione e costretta a sposare un uomo mai visto prima. Alle pagine di Panorama, ha raccontato la sua vita incredibile, con tanto di fuga dal marito, esponente di un potente clan della Somalia, durante lo scalo tecnico di un volo, con successivo viaggio in Olanda dove ha potuto cambiare nome e iniziare la sua rinascita. Ayaan è diventata attivista politica per i diritti delle donne islamiche, ha potuto frequentare l’università, ha ricevuto minacce di morte per il suo ...