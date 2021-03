La Cina respinta da Wall Street porta la telefonia a Shanghai (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alla fine una soluzione andava trovata per sbarcare sui listini, quotarsi e cominciare a raccogliere un po’ di soldi dal mercato. E China Telecom, terzo operatore tlc della Cina, una soluzione l’ha trovata, dopo il benservito di Wall Street, che per due volte si è rifiutata di accettare l’Ipo del gruppo, dopo che la passata amministrazione Trump aveva inserito la società telefonica cinese nella black list delle aziende non gradite agli Usa. Quelle cioè, considerate lesive dell’interesse nazionale statunitense. QUOTAZIONE FATTA IN CASA E così, nella nottata, China Telecom, il cui azionista forte è Gic Private Limited, ex Government of Singapore Investment Corporation, fondo sovrano d’investimento fondato dal governo di Singapore nel 1981, ha annunciato la presentazione della richiesta per essere quotata alla Borsa di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alla fine una soluzione andava trovata per sbarcare sui listini, quotarsi e cominciare a raccogliere un po’ di soldi dal mercato. E China Telecom, terzo operatore tlc della, una soluzione l’ha trovata, dopo il benservito di, che per due volte si è rifiutata di accettare l’Ipo del gruppo, dopo che la passata amministrazione Trump aveva inserito la società telefonica cinese nella black list delle aziende non gradite agli Usa. Quelle cioè, considerate lesive dell’interesse nazionale statunitense. QUOTAZIONE FATTA IN CASA E così, nella nottata, China Telecom, il cui azionista forte è Gic Private Limited, ex Government of Singapore Investment Corporation, fondo sovrano d’investimento fondato dal governo di Singapore nel 1981, ha annunciato la presentazione della richiesta per essere quotata alla Borsa di ...

