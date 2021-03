La Caserma, ultima puntata mercoledì 10 marzo: orario, anticipazioni, concorrenti, ospiti, cosa vedremo stasera (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto pronto per l’ultima imperdibile puntata del docu-reality di Rai 2, La Caserma, in onda questa sera a partire dalle 21.20. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno vissuto per un lungo mese un’esperienza sconosciuta ed estrema. Si sono adattati al rigido percorso di disciplina militare e hanno rispettato tutte le regole imposte dai loro cinque istruttori professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi), sempre sotto l’occhio attento dell’istruttore capo, Renato Daretti. Ma cosa succederà stasera? Leggi anche: La Caserma, chi sono i concorrenti: nome e cognome, età, social, da dove vengono e curiosità La Caserma, stasera in tv: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto pronto per l’imperdibiledel docu-reality di Rai 2, La, in onda questa sera a partire dalle 21.20. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno vissuto per un lungo mese un’esperienza sconosciuta ed estrema. Si sono adattati al rigido percorso di disciplina militare e hanno rispettato tutte le regole imposte dai loro cinque istruttori professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi), sempre sotto l’occhio attento dell’istruttore capo, Renato Daretti. Masuccederà? Leggi anche: La, chi sono i: nome e cognome, età, social, da dove vengono e curiosità Lain tv: ...

