La Caserma | Elettra Lamborghini all’ultima puntata

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Televisione: stasera su Rai 2 la finale de La. Ospite speciale dell’ultimala cantante e showgirlTutto è pronto per la finale de La, in onda stasera, mercoledì 10 marzo, alle 21.20 su Rai2. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, hanno vissuto per un mese un’esperienza estrema e… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Elettra Lamborghini, Ospite nella gran finale de 'La Caserma' - - TwitGinger : Sorprese in arrivo per l'ultima puntata de #LaCaserma! - lamescolanza : 'La Caserma', gran finale con Elettra Lamborghini su Rai2 La cerimonia di saluto - Il Decoder - elettrasunrise : RT @CorriereQ: “La Caserma”, gran finale con Elettra Lamborghini - zazoomblog : LA CASERMA, GRAN FINALE CON ELETTRA LAMBORGHINI -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma Elettra

...squadre e verso una vittoria unica non senza colpi di scena e conLamborghini ospite della serata ma, intanto, sembra che la produzione sia già a lavoro sulla seconda edizione de La. ...... infatti, ha in serbo la visita di un'ospite speciale, la cantante e showgirlLamborghini ... per i ragazzi è ora di ritornare alla propria vita al di fuori dei cancelli della. Come li ...Elettra Lamborghini, Ospite nella gran finale de "La Caserma" Ultimo appuntamento mercoledì 10 marzo, alle 21.20 su Rai2, da non perdere.Come partecipare ai casting de La Caserma 2? Il momento di chiederselo è arrivato visto che tra qualche ora, nel ...