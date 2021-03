La Caserma, chi è Omar Hussain: età, lavoro, Instagram e curiosità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto pronto per l’ultima puntata del reality La Caserma. Protagonisti come sempre giovani ragazzi che dovranno imparare la disciplina e rispondere alle nuove e rigide regole de La Caserma. Scopriamo insieme tutte le curiosità dei ragazzi e delle ragazze protagonisti del nuovo reality in onda questa sera, per l’ultima puntata, in prima serata su Rai 2. Leggi anche: La Caserma, quando inizia e chi sono i concorrenti del nuovo reality di Rai 2 La Caserma, Omar Hussain: chi è, quanti anni ha, che lavoro fa Omar Hussain ha 23 anni ed è italo-pakistano, attualmente vive a Massa e Cozzille, con la mamma e i nonni. Nella vita studia fisica a Pisa e fa parte del Mensa: quel 2% della popolazione mondiale con il più alto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto pronto per l’ultima puntata del reality La. Protagonisti come sempre giovani ragazzi che dovranno imparare la disciplina e rispondere alle nuove e rigide regole de La. Scopriamo insieme tutte ledei ragazzi e delle ragazze protagonisti del nuovo reality in onda questa sera, per l’ultima puntata, in prima serata su Rai 2. Leggi anche: La, quando inizia e chi sono i concorrenti del nuovo reality di Rai 2 La: chi è, quanti anni ha, chefaha 23 anni ed è italo-pakistano, attualmente vive a Massa e Cozzille, con la mamma e i nonni. Nella vita studia fisica a Pisa e fa parte del Mensa: quel 2% della popolazione mondiale con il più alto ...

