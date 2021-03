La BBC gelida sulla Juve | “Pirlo e Ronaldo | e ora che si fa?”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Col suo solito stile glaciale la BBC commenta definitiva, in 10 righe, l’eliminazione dellantus agli ottavi di Champions. Nessun attacco frontale, con understatement british, una sola domanda: “What next forand CR7?”. Libera traduzione: “E mo che si fa?” “Le sopracciglia s’alzarono quando l’ex centrocampista dellafu nominato allenatore dei ‘giganti italiani’ la scorsa estate, nonostante il vincitore della Coppa del Mondo non avesse precedenti esperienze manageriali. I risultati della sua squadra in questa stagione sono stati, per usare un eufemismo, incoerenti. Lantus è in finale di Coppa Italia, ma in campionato la squadra che ha vinto gli ultimi nove titoli di Serie A sembra l’ombra di se stessa. Con il distacco dalla capolista Inter a 10 punti preoccupanti, la ...