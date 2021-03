La battaglia contro il Covid dell' ex campione di nuoto Lamberti | ' La mia vasca più dura'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Giorgio, primo italiano a stabilire un record mondiale nele primo a vincere una medaglia d'oro in un campionato mondiale è ricoverato in terapia subintensiva agli Spedali Civili di ...

Giorgio Lamberti, primo italiano a stabilire un record mondiale nel nuoto e primo a vincere una medaglia d'oro in un campionato mondiale è ricoverato in terapia subintensiva agli Spedali Civili di Bre ...