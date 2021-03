La bambina che non voleva cantare: stasera in onda il film su Nada (Di mercoledì 10 marzo 2021) In onda questa sera mercoledì 10 marzo ‘La bambina che non voleva cantare’ L’inizio delle riprese erano state rese note mesi fa, e questa sera mercoledì 10 marzo, verrà mandato in onda l’atteso biopic sulla cantautrice Nada. Liberamente ispirato al suo romanzo autobiografico Il mio cuore umano, il film ripercorre le tappe di una delle cantanti più amate e rappresentative degli anni ’70. E a proposito di epoche, sarà anche un viaggio tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso alla scoperta di Nada Malanima. Cresciuta tra le colline livornesi, ampio spazio verrà dato al rapporto con la mamma Viviana, interpretata da Carolina Crescentini, fino alla scalata verso il successo. A soli 14 anni, infatti, Nada viene notata dall’impresario ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inquesta sera mercoledì 10 marzo ‘Lache non’ L’inizio delle riprese erano state rese note mesi fa, e questa sera mercoledì 10 marzo, verrà mandato inl’atteso biopic sulla cantautrice. Liberamente ispirato al suo romanzo autobiografico Il mio cuore umano, ilripercorre le tappe di una delle cantanti più amate e rappresentative degli anni ’70. E a proposito di epoche, sarà anche un viaggio tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso alla scoperta diMalanima. Cresciuta tra le colline livornesi, ampio spazio verrà dato al rapporto con la mamma Viviana, interpretata da Carolina Crescentini, fino alla scalata verso il successo. A soli 14 anni, infatti,viene notata dall’impresario ...

