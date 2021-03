La bambina che non voleva cantare, Nada: "Il libro? Dopo averlo scritto l''avrei bruciato" (Di mercoledì 10 marzo 2021) La bambina che non voleva cantare è un biopic che parla dell'infanzia difficile di Nada e del suo successo a Sanremo, arrivato all'età di 15 anni. La bambina che non voleva cantare è un film del 2021, diretto da Costanza Quatriglio, che narra la vita di Nada, liberamente ispirato al libro autobiografico, intitolato Il mio cuore umano, scritto della stessa cantante. Nada a proposito del manoscritto ha dichiarato: "Il libro? Dopo averlo scritto l''avrei bruciato." Durante un'intervista pubblicata da Rolling Stone Nada ha spiegato: "Ho scritto il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lache nonè un biopic che parla dell'infanzia difficile die del suo successo a Sanremo, arrivato all'età di 15 anni. Lache nonè un film del 2021, diretto da Costanza Quatriglio, che narra la vita di, liberamente ispirato alautobiografico, intitolato Il mio cuore umano,della stessa cantante.a proposito del manoha dichiarato: "Ill''." Durante un'intervista pubblicata da Rolling Stoneha spiegato: "Hoil ...

