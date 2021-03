La bambina che non voleva cantare: la storia di Nada diventa un film tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Campagna toscana, primi anni '60. La piccola Nada vive con il papà Gino e mamma Viviana, spesso preda di forti depressioni che la tengono lontana dalla figlia e dal mondo: quando viene scoperto il talento di Nada per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma. Inizia così La bambina che non voleva cantare, il film tv di Rai1 che racconta il percorso umano e artistico di Nada Malanima, una ragazza della provincia toscana che, grazie ad una voce dal timbro unico, non ancora sedicenne s'impone nel panorama musicale italiano e diventa una vera icona della canzone. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul tv movie con Tecla Insolia, Carolina Crescentini e Paolo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 marzo 2021) Campagna toscana, primi anni '60. La piccolavive con il papà Gino e mamma Viviana, spesso preda di forti depressioni che la tengono lontana dalla figlia e dal mondo: quando viene scoperto il talento diper il canto, il cuore fragile dellasi convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma. Inizia così Lache non, iltv di Rai1 che racconta il percorso umano e artistico diMalanima, una ragazza della provincia toscana che, grazie ad una voce dal timbro unico, non ancora sedicenne s'impone nel panorama musicale italiano euna vera icona della canzone. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul tv movie con Tecla Insolia, Carolina Crescentini e Paolo ...

