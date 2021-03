La bambina che non voleva cantare | il cast

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Da una giovane attrice e cantante ad attori ben più noti: è ilde Lache non, il film-tv diretto da Constanza Quatriglio in onda il 10 marzo 2021 su Raiuno. Tratto dal libro “Il mio cuore umano” di Nada, il film è proprio il racconto dell’infanzia ed adolescenza della cantante, tra il desiderio di far stare meglio la madre ed il canto che l’ha accompagnata lungo tutta la sua carriera. Tecla Insolia è Nada La scoperta del talento la rende felice perché quello può essere un modo per ottenere le attenzioni della madre, quell’amore che sente sfuggirle ogni giorno. Nel solco invisibile tra la vita che era e quella che sarà, Nada fa i conti con la crescita, con l’amore tormentato di sua madre, con la scoperta di una vocazione che vorrebbe tenere per sé cercando di resistere alla “chiamata” che si ...

Non metterti contro di mehai la peggio... un bacio alla". E' questo il contenuto degli orribili messaggi ricevuti da Maria Elena Boschi da uno stalkerda tempo la minaccia e per cui ...Lanon voleva cantare , è questo il filmandrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata, subito dopo il classico appuntamento con I Soliti Ignoti. La pellicola, una produzione Picomedia ...Paola Minaccioni è Suor Margherita Suor Margherita percepisce Nada come una creatura sacra. Non ha dubbi, il talento di Nada per il canto è frutto di un disegno divino: la bambina deve cantare. La pri ...Ma da quante puntate è composto La bambina che non voleva cantare? La produzione è in realtà un film-tv, pensato quindi per andare in onda in un’unica serata. Una curiosità: la regista del film-tv, Co ...