La bambina che non voleva cantare: cast e trama del film tv, stasera su Rai 1 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La bambina che non voleva cantare è l'atteso biopic sulla cantautrice Nada, liberamente ispirato al suo romanzo autobiografico Il mio cuore umano. Un racconto nostalgico e malinconico – in onda stasera alle 21.30 su Raiuno – che ripercorre l'infanzia e gli esordi della ribelle ragazzina cresciuta a cavallo tra gli anni '50 e '60 tra le colline livornesi, la quale sarà profondamente segnata dal rapporto ambivalente con una madre assente. Toscana, anni Sessanta. Nada Malanima ha sette anni ed è una bambina fragile, incompresa e "quasi invisibile", o almeno è così che si sente. Vive il mondo che la circonda con estrema sensibilità, quasi da spettatrice: non le sfugge niente, nota anche il più piccolo dettaglio, ma dentro di lei c'è un profondo vuoto da colmare: l'assenza di una madre che da sempre è ...

