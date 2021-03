‘La bambina che non voleva cantare’, Carolina Crescentini confessa: “Ero molto preoccupata”, inedito retroscena (Di giovedì 11 marzo 2021) ‘La bambina che non voleva cantare’, Carolina Crescentini: “Ero molto preoccupata”, ecco l’inedito retroscena svelato dall’attrice, nessuno lo immagina. Carolina Crescentini, confessione inedita sul film ‘La bambina che non voleva cantare’: nessuno lo avrebbe immaginatoCarolina Crescentini è una delle protagoniste del film tv ‘La bambina che non voleva cantare’, che racconta la storia dell’amatissima artista Nada Malanima, conosciuta dal pubblico semplicemente come Nada. Nata nel 1953, oggi la cantante ha 67 anni, ma la sua storia è davvero incredibile, tanto che la ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) ‘Lache non: “Ero”, ecco l’svelato dall’attrice, nessuno lo immagina., confessione inedita sul film ‘Lache non: nessuno lo avrebbe immaginatoè una delle protagoniste del film tv ‘Lache non, che racconta la storia dell’amatissima artista Nada Malanima, conosciuta dal pubblico semplicemente come Nada. Nata nel 1953, oggi la cantante ha 67 anni, ma la sua storia è davvero incredibile, tanto che la ...

