Krause | «Gli altri altri presidenti americani sono stati carini con me Sul Parma…» – VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Kyle, presidente del Parma si è raccontato a 360° ai microfoni di DAZN: queste le sue dichiarazioni Kyle, presidente del Parma, si è raccontato a 360° in una lunga intervista a DAZN. Le sue parole. Cosa vuol dire per lei essere presidente del Parma?«Cosa si prova ad essere presidente del Parma? Per il momento c’è soprattutto tanto divertimento, mi sta davvero piacendo quest’esperienza: è un sogno che diventa realtà. È tutto un sogno: possedere una squadra di calcio, vivere la Serie A, stare in una città come Parma è fantastico. È esaltante ma c’è tanto lavoro da fare, anche perché tutto è accaduto così in fretta». Perché la scelta di venire in Emilia? «Noncresciuto a Parma, così quando si è aperta la possibilità di acquisire un club di Serie A, ho scelto Parma e quindi per me è stata una scelta forte… ...