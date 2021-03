Krasnodar-Trento oggi | orario | tv | programma | streaming EuroCup basket 2021

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ultimo appuntamento delle Top-16 diper la Dolomiti Energia. La squadra italiana si gioca la permanenza nella coppa ed in caso di successo sarebbe sicura di qualificarsi ai playoff.ha vinto di 12 il primo incontro, dunque, per passare il turno, i cestisti del team trentino possono permettersi di perdere al massimo di undici punti. Qui di seguito ilcompleto del match Lokomotiv Kuban-Dolomiti Energia, match valevole per la sesta giornata della Top-16 di. Sarà possibile seguire l’incontro insu Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport. KUBAN: ...

basketinside360 : Trento-Krasnodar: Coach Molin, «Contro la fisicità dei russi fondamentale la lotta a rimbalzo» -… - megabasket : Mercoledì sera a Krasnodar Trento in campo nel decisivo Round 6 di Top 16 EuroCup -

...fa a, perché i russi hanno preso Nigel Williams - Goss in sostituzione di Jordan Crawford e hanno aggiunto Drew Gordon alle rotazioni dei lunghi. Il roster della squadra diè ...... G " Nigel Williams - Goss, F " Mindaugas Kuzminskas, F " Kevin Hervey, C " Drew GordonG " ...in una settimana da sogno alla BLM Group Arena i bianconeri sono già partiti alla volta di,...Ultimo appuntamento delle Top-16 di EuroCup per la Dolomiti Energia Trento. La squadra italiana si gioca la permanenza nella coppa ed in caso di successo sarebbe sicura di qualificarsi ai playoff. Tre ...Domani alle 17:30, la Dolomiti Energia Trentino (3-2) sarà ospite alla Sports Hall del Lokomotiv Kuban Krasnodar (2-3) per una partita chiave in 7Days EuroCup. EMANUELE MOLIN ...