Klopp può attendere, il Telegraph dedica tre pagine al junk food nello sport per bambini (Di mercoledì 10 marzo 2021) In piena Champions League, con la Juve eliminata dal Porto, e il Liverpool in crisi impegnato col Lipsia, il Daily Telegraph dedica le prime tre pagine – non quelle interne, proprio le prime tre – del suo quotidiano inserto sportivo al tema sociale: la campagna della British Medical Association per il divieto di pubblicità di junk food nello sport. Con interviste, approfondimenti e commenti. Non Ronaldo, non Klopp: i bambini. La rivoluzione della gerarchie delle notizie. Non è la prima volta che il Telegraph si spende per le campagne sociali, con una visione laterale del tema sport, molto più ampia di quella dei giornali concorrenti e del tutto aliena rispetto al giornalismo di piccolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) In piena Champions League, con la Juve eliminata dal Porto, e il Liverpool in crisi impegnato col Lipsia, il Dailyle prime tre– non quelle interne, proprio le prime tre – del suo quotidiano insertoivo al tema sociale: la campagna della British Medical Association per il divieto di pubblicità di. Con interviste, approfondimenti e commenti. Non Ronaldo, non: i. La rivoluzione della gerarchie delle notizie. Non è la prima volta che ilsi spende per le campagne sociali, con una visione laterale del tema, molto più ampia di quella dei giornali concorrenti e del tutto aliena rispetto al giornalismo di piccolo ...

