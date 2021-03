Klopp allontana l’ipotesi di sedere sulla panchina della Germania (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’addio di Joachim Low era nell’aria ma ha aperto una voragine che qualcuno dovrà coprire. La Mannschaft è una delle panchine più ambite per ogni allenatore tedesco. Un sogno perchè rappresenta una delle nazionali più prestigiose della storia. E allora perchè non pensare ad un Jurgen Klopp sulla panca della Germania? Un’ipotesi azzardata o una carta possibile per la federazione? La risposta ci arriva proprio dall’attuale allenatore del Liverpool impegnato nel match di ritorno di Champions league con il Lipsia. Joachim Löw non sarà più il C.T della Germania Jurgen Klopp sulla panchina della Germania? Il manager declina l’offerta “Non sarò disponibile come potenziale allenatore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’addio di Joachim Low era nell’aria ma ha aperto una voragine che qualcuno dovrà coprire. La Mannschaft è una delle panchine più ambite per ogni allenatore tedesco. Un sogno perchè rappresenta una delle nazionali più prestigiosestoria. E allora perchè non pensare ad un Jurgenpanca? Un’ipotesi azzardata o una carta possibile per la federazione? La risposta ci arriva proprio dall’attuale allenatore del Liverpool impegnato nel match di ritorno di Champions league con il Lipsia. Joachim Löw non sarà più il C.TJurgen? Il manager declina l’offerta “Non sarò disponibile come potenziale allenatore ...

Advertising

OnlineSportsRT : Calcio: Germania; Klopp allontana ipotesi per dopo Loew - sportli26181512 : Klopp: 'Io al posto di Löw sulla panchina della Germania? No, ho contratto col Liverpool': L'allenatore del Liverpo… - apetrazzuolo : GERMANIA - Klopp allontana l'ipotesi per il dopo Loew - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Germania; Klopp allontana ipotesi per dopo Loew L'allenatore del Liverpool: 'Se sono disponibile in estate? No' -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp allontana Calcio: Germania; Klopp allontana ipotesi per dopo Loew Rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions con il Lipsia, Klopp è stato categorico: "Se sono disponibile per il lavoro in estate? No", è stata la ...

Liverpool ancora k.o., Lineker: 'Una delle cose più sorprendenti mai viste nel calcio...' Sesta sconfitta di fila ad Anfield per il Liverpool che non sa più vincere tra le mura amiche. La squadra di Jurgen Klopp è stata battuta per 0 - 1 dal Fulham . Un risultato che allontana ancor di più i Reds dalle zone importanti della classifica di Premier League e che 'regala' commenti e critiche senza ...

Calcio: Germania; Klopp allontana ipotesi per dopo Loew ANSA Nuova Europa Klopp: “Allenare la Germania? No, rispetto i contratti” La notizia del giorno è l’addio di Joachim Löw alla Germania dopo gli Europei. È semplice: firmi un contratto e lo rispetto, mi sono comportato così anche quando ero al Mainz e al Borussia Dortmund” G ...

Klopp: "Io al posto di Löw sulla panchina della Germania? No, ho contratto col Liverpool" In Germania ci sono ottimi allenatori, troveranno una buona soluzione'. Pochi dubbi anche sul futuro Ct della Germania: 'Löw in questi anni ha fatto un lavoro incredibile, è stato uno degli allenatori ...

Rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions con il Lipsia,è stato categorico: "Se sono disponibile per il lavoro in estate? No", è stata la ...Sesta sconfitta di fila ad Anfield per il Liverpool che non sa più vincere tra le mura amiche. La squadra di Jurgenè stata battuta per 0 - 1 dal Fulham . Un risultato cheancor di più i Reds dalle zone importanti della classifica di Premier League e che 'regala' commenti e critiche senza ...La notizia del giorno è l’addio di Joachim Löw alla Germania dopo gli Europei. È semplice: firmi un contratto e lo rispetto, mi sono comportato così anche quando ero al Mainz e al Borussia Dortmund” G ...In Germania ci sono ottimi allenatori, troveranno una buona soluzione'. Pochi dubbi anche sul futuro Ct della Germania: 'Löw in questi anni ha fatto un lavoro incredibile, è stato uno degli allenatori ...